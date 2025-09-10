Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Lautstark durch die Nacht
Kaiserslautern (ots)
Eine Frau fiel am frühen Mittwochmorgen am Adolf-Kolping-Platz auf. Wie Anwohner der Polizei mitteilten, schrie die Unruhestifterin gegen 4:30 Uhr lautstark herum und warf einen Mülleimer um. Einsatzkräfte trafen die 31-Jährige an und ermahnten sie zur Ruhe. Einem erteilten Platzverweis kam die Frau nach. Ob durch die umgeworfene Mülltonne ein Pkw beschädigt wurde, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Gegebenenfalls müsste sich die 31-Jährige dann wegen des Verdachts der Sachbeschädigung rechtfertigen. |kfa
