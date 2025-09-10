POL-PDKL: Lautstark durch die Nacht

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Dass sie ihr Auto über Nacht unverschlossen abgestellt hat, ist einer Frau aus Rodenbach zum Verhängnis geworden. Wie die 36-Jährige am Sonntag bei der Polizei meldete, waren Diebe in ihren Pkw eingedrungen und hatten die Geldbörse mitgenommen, die im Wageninneren lag. Und nicht nur das - wie sich später herausstellte, hatten die Täter die erbeuteten Kreditkarten auch gleich ...

mehr