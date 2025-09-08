Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Auto offen - Kreditkarten weg

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Dass sie ihr Auto über Nacht unverschlossen abgestellt hat, ist einer Frau aus Rodenbach zum Verhängnis geworden. Wie die 36-Jährige am Sonntag bei der Polizei meldete, waren Diebe in ihren Pkw eingedrungen und hatten die Geldbörse mitgenommen, die im Wageninneren lag.

Und nicht nur das - wie sich später herausstellte, hatten die Täter die erbeuteten Kreditkarten auch gleich für diverse Bezahlvorgänge eingesetzt. Bislang sind bereits 16 Transaktionen bekannt. Die Höhe des insgesamt entstandenen Schadens muss noch ermittelt werden.

Unser eindringlicher Appell: Räumen Sie Ihr Fahrzeug aus, bevor es Andere für Sie tun! Stellen Sie Ihr Auto nicht unverschlossen ab - auch nicht für wenige Minuten, und erst recht nicht für mehrere Stunden! Und lassen Sie keine Wertgegenstände im Wagen zurück, auch keine Taschen, denen man von außen nicht ansieht, ob sich "etwas Interessantes" darin befindet. Machen Sie potenziellen Dieben das Leben so schwer wie möglich! |cri

