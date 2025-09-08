PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Auto offen - Kreditkarten weg

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Dass sie ihr Auto über Nacht unverschlossen abgestellt hat, ist einer Frau aus Rodenbach zum Verhängnis geworden. Wie die 36-Jährige am Sonntag bei der Polizei meldete, waren Diebe in ihren Pkw eingedrungen und hatten die Geldbörse mitgenommen, die im Wageninneren lag.

Und nicht nur das - wie sich später herausstellte, hatten die Täter die erbeuteten Kreditkarten auch gleich für diverse Bezahlvorgänge eingesetzt. Bislang sind bereits 16 Transaktionen bekannt. Die Höhe des insgesamt entstandenen Schadens muss noch ermittelt werden.

Unser eindringlicher Appell: Räumen Sie Ihr Fahrzeug aus, bevor es Andere für Sie tun! Stellen Sie Ihr Auto nicht unverschlossen ab - auch nicht für wenige Minuten, und erst recht nicht für mehrere Stunden! Und lassen Sie keine Wertgegenstände im Wagen zurück, auch keine Taschen, denen man von außen nicht ansieht, ob sich "etwas Interessantes" darin befindet. Machen Sie potenziellen Dieben das Leben so schwer wie möglich! |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
  • 08.09.2025 – 15:47

    POL-PDKL: Diebe suchen unverschlossene Autos

    Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Unbekannte Täter waren in der Nacht zu Freitag in Otterberg auf der Suche nach unverschlossenen Fahrzeugen. Ein Anwohner der Glashütter Straße meldete der Polizei, dass kurz vor 3 Uhr zwei männliche Personen sein Grundstück betraten und versuchten, eine Tür seines abgestellten Autos zu öffnen. Weil der Wagen aber verschlossen war, liefen die Männer in unbekannte Richtung ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 15:15

    POL-PDKL: Alkoholisiert und aggressiv

    Kaiserslautern (ots) - Ein Streit zwischen einem Paar hat am Sonntagabend in der Badstraße die Aufmerksamkeit von Zeugen erregt. Gegen 18.45 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass das Pärchen auf seinem Weg zu Fuß in Richtung Adolph-Kolping-Platz nicht nur laut gestritten, sondern der Mann auch die Frau geschlagen habe. Die ausgerückte Streife konnte den mutmaßlichen Täter wenig später in der Schulstraße ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 14:55

    POL-PDKL: Nägel auf der Fahrbahn - Zeugen gesucht!

    Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Wer hat im Bereich Spelzenhofstraße/Kirchenstraße/Wallonenstraße Nägel verloren oder auf die Fahrbahn gelegt? Am Sonntag wurden der Polizei zwei Fälle gemeldet, in denen Fahrzeuge durch die Nägel beschädigt wurden. An einem Opel Zafira entstanden zwei platte Reifen auf der Beifahrerseite, an einem VW Polo ging an einem Reifen die Luft aus und es wurde ein Schlauch ...

    mehr
