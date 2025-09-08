Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebe suchen unverschlossene Autos

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte Täter waren in der Nacht zu Freitag in Otterberg auf der Suche nach unverschlossenen Fahrzeugen. Ein Anwohner der Glashütter Straße meldete der Polizei, dass kurz vor 3 Uhr zwei männliche Personen sein Grundstück betraten und versuchten, eine Tür seines abgestellten Autos zu öffnen.

Weil der Wagen aber verschlossen war, liefen die Männer in unbekannte Richtung davon. Von ihnen ist nur bekannt, dass sie dunkle Hosen und Basecaps trugen.

In derselben Nacht fielen Unbekannte auch im Finkenweg auf. Hier versuchten sie ebenfalls, mehrere Fahrzeuge zu öffnen. Eines davon wurde am Freitagmorgen durchwühlt vorgefunden. Gestohlen wurde aber ersten Überprüfungen zufolge nichts.

In der Straße "Im Rabental" stellte ein Anwohner am Samstagmittag fest, dass jemand den Innenraum seines Autos durchwühlt und sich Bargeld unter den Nagel gerissen hat. Nach Angaben des Mannes hatte er gegen 12 Uhr bemerkt, dass an seinem Pkw eine Tür nur angelehnt war. Abgestellt hatte er das Fahrzeug bereits am Vortag. Die genaue Tatzeit ist unklar.

Zeugen, die in der Nacht zu Freitag oder Samstag verdächtige Personen beobachtet haben und weitere Hinweise zu deren Aussehen oder ihren Laufrichtungen geben können, werden gebeten, unter der Telefonnummer 0631 369-14199 Kontakt mit der Polizeiinspektion 1 aufzunehmen. |cri

