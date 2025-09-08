PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKL: Nägel auf der Fahrbahn - Zeugen gesucht!

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Wer hat im Bereich Spelzenhofstraße/Kirchenstraße/Wallonenstraße Nägel verloren oder auf die Fahrbahn gelegt? Am Sonntag wurden der Polizei zwei Fälle gemeldet, in denen Fahrzeuge durch die Nägel beschädigt wurden.

An einem Opel Zafira entstanden zwei platte Reifen auf der Beifahrerseite, an einem VW Polo ging an einem Reifen die Luft aus und es wurde ein Schlauch beschädigt, so dass Flüssigkeit auslief (vermutlich Bremsflüssigkeit). Bei beiden Fahrzeugen wird der Sachschaden auf jeweils 500 Euro geschätzt.

Wann genau die Schäden entstanden, ist unklar. Der Zeitraum kann lediglich auf die Zeit zwischen Donnerstagvormittag (4. September), 11 Uhr, und Sonntagvormittag, 10 Uhr, eingegrenzt werden.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Verkehrsgefährdung. Zeugen, die Hinweise auf mögliche Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

