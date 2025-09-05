PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Übermäßiger Alkoholkonsum

Kaiserslautern (ots)

Sein übermäßiger Alkoholkonsum ist einem Mann aus dem Stadtgebiet am Donnerstag zum Verhängnis geworden. Zeugen verständigten am späten Abend die Polizei, weil der stark alkoholisierte Zecher in der Mozartstraße auf der Fahrbahn herumtorkelte.

Die ausgerückte Streife konnte den 43-Jährigen ausfindig machen. Er war nicht mehr in der Lage, gerade zu stehen, und lallte auch sehr stark. Laut Atemalkoholtest hatte der Mann einen Pegel von 2,67 Promille. Er wurde vorsorglich vom hinzugerufenen Rettungsdienst ins nächste Krankenhaus gebracht.

Ähnlich ging es in der Nacht zu Freitag einem 18-Jährigen aus dem Stadtgebiet. Eine Streife war in der Maxstraße auf den jungen Mann aufmerksam geworden, weil er in Höhe einer Bushaltestelle auf dem Boden lag - zur Hälfte auf der dortigen Fahrbahn.

Da der 18-Jährige nicht mehr "wegefähig" war, brachten ihn die Polizeibeamten nach Hause. Dort hielt es der junge Mann aber offenbar nicht lange aus: Gegen 2.45 Uhr verständigte seine Mutter erneut die Einsatzkräfte, weil sich ihr Filius in betrunkenem Zustand aufs Fahrrad gesetzt hatte und davongefahren war. Die Streife suchte die Straßen bis in die Innenstadt, zum Bahnhof sowie ins Gewerbegebiet ab, konnte den Mann aber nicht mehr sichten. Weitere Ermittlungen folgen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 05.09.2025 – 12:24

    POL-PDKL: Skoda gerammt und abgehauen

    Kaiserslautern (ots) - Eine Unfallflucht ist der Polizei aus der Damaschkestraße gemeldet worden. Hier wurde in der Zeit zwischen Montagabend, 20 Uhr, und Dienstagnachmittag, 16.30 Uhr, ein schwarzer Skoda Superb, der in Höhe des Hauses Nummer 11 auf einem Parkplatz stand, von einem anderen Fahrzeug gerammt und beschädigt. Der Verursacher machte sich aus dem Staub, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 11:31

    POL-PDKL: Schlangenlinien mit dem Fahrrad

    Kaiserslautern (ots) - Wegen seiner "Schlangenlinien" ist ein Fahrradfahrer am Donnerstagabend in der Zollamtstraße aufgefallen. Einsatzkräfte der Bundespolizei stoppten den Mann kurz vor 20 Uhr in Höhe eines Einkaufsmarktes und unterzogen ihn einer Kontrolle. Dabei fiel direkt auf, dass der 66-Jährige zu tief ins sprichwörtliche Glas geschaut hatte. Ein Atemalkoholtest bescheinigte ihm einen Pegel von 1,64 Promille. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren