Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Übermäßiger Alkoholkonsum

Kaiserslautern (ots)

Sein übermäßiger Alkoholkonsum ist einem Mann aus dem Stadtgebiet am Donnerstag zum Verhängnis geworden. Zeugen verständigten am späten Abend die Polizei, weil der stark alkoholisierte Zecher in der Mozartstraße auf der Fahrbahn herumtorkelte.

Die ausgerückte Streife konnte den 43-Jährigen ausfindig machen. Er war nicht mehr in der Lage, gerade zu stehen, und lallte auch sehr stark. Laut Atemalkoholtest hatte der Mann einen Pegel von 2,67 Promille. Er wurde vorsorglich vom hinzugerufenen Rettungsdienst ins nächste Krankenhaus gebracht.

Ähnlich ging es in der Nacht zu Freitag einem 18-Jährigen aus dem Stadtgebiet. Eine Streife war in der Maxstraße auf den jungen Mann aufmerksam geworden, weil er in Höhe einer Bushaltestelle auf dem Boden lag - zur Hälfte auf der dortigen Fahrbahn.

Da der 18-Jährige nicht mehr "wegefähig" war, brachten ihn die Polizeibeamten nach Hause. Dort hielt es der junge Mann aber offenbar nicht lange aus: Gegen 2.45 Uhr verständigte seine Mutter erneut die Einsatzkräfte, weil sich ihr Filius in betrunkenem Zustand aufs Fahrrad gesetzt hatte und davongefahren war. Die Streife suchte die Straßen bis in die Innenstadt, zum Bahnhof sowie ins Gewerbegebiet ab, konnte den Mann aber nicht mehr sichten. Weitere Ermittlungen folgen. |cri

