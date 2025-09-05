PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Skoda gerammt und abgehauen

Kaiserslautern (ots)

Eine Unfallflucht ist der Polizei aus der Damaschkestraße gemeldet worden. Hier wurde in der Zeit zwischen Montagabend, 20 Uhr, und Dienstagnachmittag, 16.30 Uhr, ein schwarzer Skoda Superb, der in Höhe des Hauses Nummer 11 auf einem Parkplatz stand, von einem anderen Fahrzeug gerammt und beschädigt. Der Verursacher machte sich aus dem Staub, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Zurück blieben deutliche Unfallspuren an der Heckstoßstange des Skoda - und weiße Lackspuren, die vom Verursacherfahrzeug stammen dürften. Geschätzte Schadenshöhe: mehrere hundert Euro.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise auf ein Rangiermanöver eines (vermutlich weißen) Fahrzeugs geben? Informationen nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 05.09.2025 – 11:31

    POL-PDKL: Schlangenlinien mit dem Fahrrad

    Kaiserslautern (ots) - Wegen seiner "Schlangenlinien" ist ein Fahrradfahrer am Donnerstagabend in der Zollamtstraße aufgefallen. Einsatzkräfte der Bundespolizei stoppten den Mann kurz vor 20 Uhr in Höhe eines Einkaufsmarktes und unterzogen ihn einer Kontrolle. Dabei fiel direkt auf, dass der 66-Jährige zu tief ins sprichwörtliche Glas geschaut hatte. Ein Atemalkoholtest bescheinigte ihm einen Pegel von 1,64 Promille. ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 10:21

    POL-PDKL: Reifen macht sich selbstständig und beschädigt mehrere Fahrzeuge

    Kaiserslautern (ots) - Am Donnerstagnachmittag kam es in der Alex-Müller-Straße zu einem nicht alltäglichen Verkehrsunfall. Wie der Fahrer eines Linienbusses der Polizei mitteilte, war er gegen 14:30 Uhr in Richtung Morlauterer Straße unterwegs. Dort hörte er plötzlich einen lauten Knall und konnte einen seiner Reifen dabei beobachten, wie dieser, gelöst vom ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren