Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Skoda gerammt und abgehauen

Kaiserslautern (ots)

Eine Unfallflucht ist der Polizei aus der Damaschkestraße gemeldet worden. Hier wurde in der Zeit zwischen Montagabend, 20 Uhr, und Dienstagnachmittag, 16.30 Uhr, ein schwarzer Skoda Superb, der in Höhe des Hauses Nummer 11 auf einem Parkplatz stand, von einem anderen Fahrzeug gerammt und beschädigt. Der Verursacher machte sich aus dem Staub, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Zurück blieben deutliche Unfallspuren an der Heckstoßstange des Skoda - und weiße Lackspuren, die vom Verursacherfahrzeug stammen dürften. Geschätzte Schadenshöhe: mehrere hundert Euro.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise auf ein Rangiermanöver eines (vermutlich weißen) Fahrzeugs geben? Informationen nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegen. |cri

