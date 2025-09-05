Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Reifen macht sich selbstständig und beschädigt mehrere Fahrzeuge

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es in der Alex-Müller-Straße zu einem nicht alltäglichen Verkehrsunfall. Wie der Fahrer eines Linienbusses der Polizei mitteilte, war er gegen 14:30 Uhr in Richtung Morlauterer Straße unterwegs. Dort hörte er plötzlich einen lauten Knall und konnte einen seiner Reifen dabei beobachten, wie dieser, gelöst vom Fahrzeug, die Fahrbahn entlangrollte. Hierbei stieß der Pneu mehrfach gegen geparkte Autos und beschädigte diese. Der Busfahrer konnte sein Fahrzeug anhalten. Von den geschätzten 15 Fahrgästen wurde niemand verletzt. Wie sich das Rad lösen konnte, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. |kfa

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell