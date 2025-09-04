Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zu schnell und ohne Führerschein unterwegs

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Weil eine Autofahrerin am Donnerstagvormittag zu schnell in der Enkenbacher Straße unterwegs war, wurde sie von der Polizei gestoppt und kontrolliert. Hierbei fiel auf, dass die 63-Jährige gar keinen Führerschein hat. Ermittlungen ergaben, dass sie diesen wegen einer Trunkenheitsfahrt in der Vergangenheit bereits abgegeben hatte. Die Beamten stellten die Fahrzeugschlüssel sicher. Die Frau muss sich jetzt wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechtfertigen. |kfa

