Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Zu schnell und ohne Führerschein unterwegs
Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)
Weil eine Autofahrerin am Donnerstagvormittag zu schnell in der Enkenbacher Straße unterwegs war, wurde sie von der Polizei gestoppt und kontrolliert. Hierbei fiel auf, dass die 63-Jährige gar keinen Führerschein hat. Ermittlungen ergaben, dass sie diesen wegen einer Trunkenheitsfahrt in der Vergangenheit bereits abgegeben hatte. Die Beamten stellten die Fahrzeugschlüssel sicher. Die Frau muss sich jetzt wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechtfertigen. |kfa
Kontaktdaten für Presseanfragen:
Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz
Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell