POL-PDKL: Geparktes Fahrzeug beschädigt

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Wegen einer Unfallflucht in der Lauterstraße meldete sich eine 62-Jährige am vergangenen Donnerstag bei der Polizei. Wie sie gegenüber den Polizeibeamten angab, stand ihr Wagen von Mittwoch, 27. August, 12 Uhr, bis Donnerstag, 28. August, 6:55 Uhr, auf einem Mitfahrerparkplatz an einem Bahnübergang. Bei ihrer Rückkehr fielen der Frau Kratzer am rechten Kotflügel des weißen Mitsubishi Space Star auf. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken, gegen das Auto der 62-Jährigen fuhr. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen, denen im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 zu melden. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

