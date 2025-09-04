Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Randalierer in Gewahrsam genommen

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Randalierers rückte die Polizei am Mittwochmorgen in die Innenstadt aus. Passanten meldeten in der Schneider- und Spittelstraße einen Mann, der gegen Mülltonnen treten und gegen Fensterscheiben schlagen würde. In der Straße "Am Altenhof" trafen die Polizisten den Beschriebenen an und kontrollierten ihn. Da er während der Kontrolle unentwegt herumschrie, erhielt der 47-Jährige einen Platzverweis für den Rest des Tages. Der Unruhestifter hielt sich aber weiterhin in der Nähe der Mall auf und machte keine Anstalten gehen. Daher nahmen die Beamten den Mann in Gewahrsam, um den Platzverweis durchzusetzen, und brachten ihn zur Dienststelle. Dort musste er, nach richterlicher Anordnung, den Rest des Tages in einer Zelle verbringen. |kfa

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell