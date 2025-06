Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mann bedroht und beleidigt Kundschaft eines Supermarktes

Weimar (ots)

Am späten Donnerstagnachmittag hielt sich ein Mann auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Weimar-Schöndorf auf und bespritzte dort die Kundschaft mit einer Wasserpistole. Hierbei zielte er unter anderem auf eine 42-jährige Frau, worauf ein Streitgespräch entfachte. In der Folge wurde der Mann beleidigend und versuchte die Frau mit der Wasserpistole zu schlagen. Zwei Zeugen eilten der Frau zu Hilfe und wurden ebenfalls Opfer unzähliger Beleidigungen. Danach entfernte sich der Täter vom Tatort. Aufgrund von Zeugenhinweisen vor Ort konnte der Täter kurze Zeit später bekannt gemacht werden. Es handelte sich um einen 41-jährigen Schöndorfer, der an der Anschrift seiner Mutter angetroffen werden konnte. Auch hier war er aggressiv und beleidigte die Beamten. In Summe muss sich der Mann nun wegen mehrfacher Beleidigung, Bedrohung und versuchter Körperverletzung verantworten.

