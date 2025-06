Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auffahrunfall - Radfahrer verletzt

Weimar (ots)

Am Donnerstagmorgen befuhr ein 16-jähriger Fahrradfahrer die Daasdorfer Straße in Gaberndorf in Fahrtrichtung Weimar. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr er dabei auf einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgeparkten Pkw Mercedes auf. Mit Verdacht auf ein Schädelhirntrauma musste der Jugendliche ins Klinikum gebracht werden. Glücklicherweise konnten dort schwerwiegende Verletzungen ausgeschlossen werden. Am Pkw entstand unfallbedingter Sachschaden.

