Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nötigung auf der Autobahn - Wer hat etwas beobachtet?

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Bundesautobahn 6 in Fahrtrichtung Mannheim zwischen dem Kreuz Landstuhl und der Anschlussstelle Ramstein-Miesenbach zu einer Nötigung im Straßenverkehr. Wie ein 27-jähriger Fahrer eines Skoda Fabia der Polizei mitteilte, war er gegen 15:40 Uhr auf der linken Fahrspur unterwegs. Ein Transporter, der sich von hinten näherte, sei zunächst sehr dicht aufgefahren und habe hierbei mehrmals die "Lichthupe" betätigt. Im Anschluss sei der "Drängler" auf die rechte Fahrspur gewechselt und habe sich dem Skoda immer weiter von der rechten Seite genähert, weswegen der 27-Jährige nach links ausweichen musste. Schließlich habe sich der Fahrer des Transporters mit seinem Fahrzeug vor den Skoda gesetzt und dann mehrmals stark abgebremst. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen: Wer hat das Fahrmanöver beobachtet? Wer kann Angaben zu dem weißen VW Crafter machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-11899 entgegen. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

