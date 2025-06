LPI-NDH: Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Greußen (ots) - Eine böse Überraschung erlebte eine Autobesitzerin am Montagabend in Greußen. Sie hatte ihren Ford am gegen 6 Uhr in der Bahnhofstraße abgestellt. Als sie kurz nach 19 Uhr zu dem Pkw zurückkehrte, stellte sie einen unfallbedingten Sachschaden an dem Auto fest. Der Unfallverursacher hatte die Unfallstelle bereits unerlaubt verlassen, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Polizei ermittelt nun wegen ...

