POL-WAF: Beckum. Einbrecher überrascht. Polizeihubschrauber im Einsatz

Warendorf (ots)

Am Freitag (25.04.2025) um 10.35 Uhr meldete ein Zeuge, dass er beim Betreten eines Hauses an der Stromberger Straße in Beckum zwei Einbrecher überrascht hatte. Die Unbekannten flüchteten zu Fuß durch die angrenzenden Gärten in Richtung Ortsausgang. Es wurden umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, an denen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war. Zur Zeit liegen noch keine Angaben zum Diebesgut vor. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

