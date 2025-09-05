Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schlangenlinien mit dem Fahrrad

Kaiserslautern (ots)

Wegen seiner "Schlangenlinien" ist ein Fahrradfahrer am Donnerstagabend in der Zollamtstraße aufgefallen. Einsatzkräfte der Bundespolizei stoppten den Mann kurz vor 20 Uhr in Höhe eines Einkaufsmarktes und unterzogen ihn einer Kontrolle. Dabei fiel direkt auf, dass der 66-Jährige zu tief ins sprichwörtliche Glas geschaut hatte. Ein Atemalkoholtest bescheinigte ihm einen Pegel von 1,64 Promille.

Der Radler musste sein Trekkingrad stehen lassen und wurde zwecks Blutprobe zur nächsten Polizeidienststelle gebracht. Auf ihn kommt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell