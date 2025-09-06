PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Taschendiebe auf dem Wochenmarkt

Kaiserslautern (ots)

Nach dem Besuch des Wochenmarkts auf dem Stiftsplatz wandte sich eine Frau aus dem Landkreis Alzey-Worms an die Polizei.

Die 64-Jährige hielt sich am Freitagvormittag bei den Verkaufsständen in der Kaiserslauterer Innenstadt auf. Beim Bezahlen stellte die Frau fest, dass der Verschluss an ihrer Handtasche geöffnet war und in der Tasche die Geldbörse fehlte.

Die Geschädigte geht von einem Taschendiebstahl aus und zeigte den Sachverhalt bei der Polizei an. In der Geldbörse befanden sich ihre persönlichen Dokumente und mehr als 100 Euro Bargeld.

Verdächtiges hat die Frau nicht bemerkt, so dass bisher keine Täterhinweise vorliegen.

Mitteilungen in vorliegender Sache nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der Telefonnummer 0631 369 14199 oder per Email an pikaiserslautern1@polizei.rlp.de entgegen.|re

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 05.09.2025 – 12:39

    POL-PDKL: Übermäßiger Alkoholkonsum

    Kaiserslautern (ots) - Sein übermäßiger Alkoholkonsum ist einem Mann aus dem Stadtgebiet am Donnerstag zum Verhängnis geworden. Zeugen verständigten am späten Abend die Polizei, weil der stark alkoholisierte Zecher in der Mozartstraße auf der Fahrbahn herumtorkelte. Die ausgerückte Streife konnte den 43-Jährigen ausfindig machen. Er war nicht mehr in der Lage, gerade zu stehen, und lallte auch sehr stark. Laut ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 12:24

    POL-PDKL: Skoda gerammt und abgehauen

    Kaiserslautern (ots) - Eine Unfallflucht ist der Polizei aus der Damaschkestraße gemeldet worden. Hier wurde in der Zeit zwischen Montagabend, 20 Uhr, und Dienstagnachmittag, 16.30 Uhr, ein schwarzer Skoda Superb, der in Höhe des Hauses Nummer 11 auf einem Parkplatz stand, von einem anderen Fahrzeug gerammt und beschädigt. Der Verursacher machte sich aus dem Staub, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 11:31

    POL-PDKL: Schlangenlinien mit dem Fahrrad

    Kaiserslautern (ots) - Wegen seiner "Schlangenlinien" ist ein Fahrradfahrer am Donnerstagabend in der Zollamtstraße aufgefallen. Einsatzkräfte der Bundespolizei stoppten den Mann kurz vor 20 Uhr in Höhe eines Einkaufsmarktes und unterzogen ihn einer Kontrolle. Dabei fiel direkt auf, dass der 66-Jährige zu tief ins sprichwörtliche Glas geschaut hatte. Ein Atemalkoholtest bescheinigte ihm einen Pegel von 1,64 Promille. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren