POL-PDKL: Taschendiebe auf dem Wochenmarkt

Kaiserslautern (ots)

Nach dem Besuch des Wochenmarkts auf dem Stiftsplatz wandte sich eine Frau aus dem Landkreis Alzey-Worms an die Polizei.

Die 64-Jährige hielt sich am Freitagvormittag bei den Verkaufsständen in der Kaiserslauterer Innenstadt auf. Beim Bezahlen stellte die Frau fest, dass der Verschluss an ihrer Handtasche geöffnet war und in der Tasche die Geldbörse fehlte.

Die Geschädigte geht von einem Taschendiebstahl aus und zeigte den Sachverhalt bei der Polizei an. In der Geldbörse befanden sich ihre persönlichen Dokumente und mehr als 100 Euro Bargeld.

Verdächtiges hat die Frau nicht bemerkt, so dass bisher keine Täterhinweise vorliegen.

Mitteilungen in vorliegender Sache nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der Telefonnummer 0631 369 14199 oder per Email an pikaiserslautern1@polizei.rlp.de entgegen.|re

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell