Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ausnüchterung in der Gewahrsamszelle

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Samstag endete der Altstadtbesuch eines Mannes aus Kaiserslautern in der polizeilichen Gewahrsamszelle.

Der 38-Jährige wollte gemeinsam mit seinem Bekannten eine Bar in der Fruchthallstraße besuchen. Der Inhaber des Lokals verweigerte den beiden Männern allerdings den Zutritt und begründete dies mit deren erheblicher Alkoholisierung.

Die beiden Männer sahen das offensichtlich anders. Es kam zur verbalen Auseinandersetzung, sodass der Wirt die Polizei hinzurief.

Trotz des Schlichtungsversuchs der Polizeibeamten blieb der 38-Jährige uneinsichtig. Er kam einem erteilten Platzverweis nicht nach und musste letztendlich mit angelegten Handfesseln zur Altstadtwache verbracht werden.

Ein freiwilliger Alkoholtest bestätigte dort im Großen und Ganzen den Eindruck des Barbetreibers. Der Alkoholisierte musste zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam verbleiben.|re

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell