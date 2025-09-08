PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Alkoholisiert und aggressiv

Kaiserslautern (ots)

Ein Streit zwischen einem Paar hat am Sonntagabend in der Badstraße die Aufmerksamkeit von Zeugen erregt. Gegen 18.45 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass das Pärchen auf seinem Weg zu Fuß in Richtung Adolph-Kolping-Platz nicht nur laut gestritten, sondern der Mann auch die Frau geschlagen habe.

Die ausgerückte Streife konnte den mutmaßlichen Täter wenig später in der Schulstraße stellen. Er war alkoholisiert und räumte ein, mit seiner Begleiterin in Streit geraten zu sein, bestritt jedoch, sie geschlagen zu haben.

Weil der 39-Jährige im Verlauf des Gesprächs immer aggressiver wurde, die Beamten mehrfach beleidigte, auch drohte, sie zu attackieren, und plötzlich schreiend und mit geballten Fäusten auf die Einsatzkräfte zulief, wurde schließlich Pfefferspray zur Abwehr eines Angriffs eingesetzt. Nachdem Sanitäter den Mann anschließend versorgt hatten, wurde ihm ein Platzverweis erteilt, dem er auch nachkam.

Die Begleiterin des Mannes, die ebenfalls unter Alkoholeinfluss stand, gab an, von dem 39-Jährigen lediglich geschubst worden zu sein. Sie machte keine Verletzungen geltend und verzichtete auf die Stellung eines Strafantrags. Um eine Strafanzeige wird der Mann aber nicht herumkommen: Wegen seines Verhaltens gegenüber den Polizeibeamten muss er sich wegen Beleidigung und Bedrohung verantworten. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

