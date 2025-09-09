Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vermisster Senior wieder da

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hatte öffentlich nach einem 68-Jährigen gesucht, der seit Samstag aus einem Seniorenheim in der Alex-Müller-Straße, vermisst wurde (wir berichteten). Nach Hinweisen aus der Bevölkerung konnte die Polizei den Mann am Dienstagvormittag in Enkenbach antreffen. Da der Senior stark unterkühlt war, wurde ein Rettungswagen hinzugerufen, der den 68-Jährigen in ein Krankenhaus brachte.

Hinweis zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte: Die Fahndungsmeldung auf der Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz, die Pressemitteilung im Presseportal und die Meldungen in den Social-Media-Kanälen der Polizei haben wir gelöscht. Falls Sie das Foto der Betroffenen beziehungsweise ihren Namen veröffentlicht haben, bitten wir Sie, diese Daten ebenfalls zu löschen oder unkenntlich zu machen. |kfa

