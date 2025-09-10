PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKL: Einbrecher gehen leer aus

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben sich in der Hohenzollernstraße am späten Dienstagabend Zutritt zu einem Wohnhaus verschafft. Gegen 23 Uhr stiegen die Langfinger in das Haus ein und suchten nach wertvollen Gegenständen. Nach derzeitigen Erkenntnissen verließen die Täter aber unverrichteter Dinge die Wohnung, ohne etwas mitzunehmen. Sachschaden entstand trotzdem. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegen. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen Alle
