Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Fahrradfahrern häufen sich

Schwerin, Lübz (ots)

Am Montagmorgen kam es in der Wismarschen Straße in Schwerin zu einem Verkehrsunfall mit der Beteiligung eines PKW und eines Radfahrers. Eine 55-Jährige öffnete die Tür ihres am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw, um diesen zu verlassen, ohne sich zuvor über den rückwärtigen Verkehr zu vergewissern. Der 39-jährige Fahrradfahrer befuhr den Radfahrstreifen auf derselben Fahrbahnseite. Er konnte der plötzlich vor ihm öffnende Fahrzeugtür nicht mehr ausweichen und stieß frontal dagegen. Dabei verletzte sich der 39-Jährige leicht.

Am selben Tag ereignete sich am Nachmittag in Lübz ein Verkehrsunfall mit der Beteiligung zweier Radfahrer. Diese trafen sich im Kreuzungsbereich der Blücherstraße und der B 191 an der dortigen Lichtzeichenanlage. Der 17-Jährige kam nach links ab und fuhr in das Rad des entgegenkommenden 11-Jährigen. Beide Verkehrsteilnehmer verletzten sich leicht.

Zwei Beispiele, um gerade im Zuge der aktuellen bundesweiten Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben - Wir teilen uns den selben Raum" einmal mehr an die gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr aufmerksam zu machen. Mit dem Frühling und den angenehmeren Witterungsbedingungen ändern sich in Teilen auch die Fortbewegungsmittel einiger Verkehrsteilnehmer. Zweiräder, ob motorisiert oder auch nicht, halten wieder Einzug auf unseren Straßen.

Bei den Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell