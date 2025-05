POL-HRO: Verkehrsunfall in der Doberaner Straße - Pkw landet im Gleisbett der Straßenbahn

Rostock (ots) - Am Montag, den 05.05.2025, kam es gegen 17:35 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in der Auffahrt zur Bundesstraße 103, an der Anschlussstelle Kritzmow in Fahrtrichtung Rostock-Warnemünde. Ein 60-jähriger, deutscher Motorradfahrer aus Rostock kam aus bislang ungeklärter Ursache im Kurvenbereich nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Schutzplanke. Der Mann wurde dabei schwer ...

