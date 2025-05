Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte bedienen sich an drei Baustellen im Bereich der Gemeinde Lohmen

Landkreis Rostock/Lohmen (ots)

Über das verlängerte Wochenende kam es im Bereich der Gemeinde Lohmen im Landkreis Rostock zu gleich drei Fällen, bei denen Baustellen von Unbekannten heimgesucht wurden.

Alle drei Baustellen wurden am Mittwochnachmittag zum Feierabend verlassen, ehe am Montagmorgen durch die jeweils zuständigen Bauarbeiter festgestellt wurde, dass sich unbekannte Täter an den jeweiligen Baufahrzeugen bedienten, Kraftstoffe entwendeten oder zum Teil auch in Baucontainer eingebrochen sind.

Zum Einen entwendeten die Täter etwa 200 Liter Diesel von einer Baumaschine an der Brückenbaustelle in Altenhagen. Hier entstand ein Sachschaden von etwa 330EUR.

Einen weiteren Dieseldiebstahl aus einem Bagger gab es an der Baustelle am Funkmast zwischen Altenhagen und Lohmen. Die Täter zapften in diesem Fall 450 Liter ab und verursachten einen Sachschaden von 720EUR.

In örtlicher Nähe zu den anderen Tatorten wurde eine Baustelle in Nienhagen von den Tätern aufgesucht. Dort wurde sowohl ein Bauwagen als auch ein Baucontainer aufgebrochen und Werkzeuge bzw. Zubehör von einem Radlader entwendet. Der Sachschaden wird diesbezüglich auf 2.000EUR geschätzt.

Die Kriminalpolizei übernimmt nun die weiteren Ermittlungen.

Da der Abtransport dieser Menge an Kraftstoff einen logistischeren Aufwand bedarf, hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

