Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht auf der B270

Krickenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Wegen einer Verkehrsunfallflucht am Montagabend ermittelt die Polizei auf der Bundesstraße 270 und sucht jetzt Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Nach Angaben eines 28-Jährigen war er gegen 18:10 Uhr mit seinem Citroën in Richtung Hohenecken unterwegs. In einer Kurve in der Nähe des Walzweihers sei ihm ein Pkw auf seiner Fahrspur entgegengekommen. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich der Citroën-Fahrer nach rechts aus. Dennoch stießen beide Wagen mit dem jeweils linken Außenspiegel gegeneinander. Der Citroën wurde hierbei beschädigt. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer kümmerte sich nicht um den Schaden und fuhr einfach davon. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte es sich bei dem unfallbeteiligten Auto um einen blau/grauen Kleinwagen handeln. Hinweise zu dem Verursacher werden unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegengenommen. |kfa

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell