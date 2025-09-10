Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfälle mit Verletzten

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstag kam es im Stadtgebiet zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen Personen verletzt wurden.

Gegen 10:45 Uhr krachte es in der Merkurstraße zwischen einem Lkw und einem Pkw. Der Brummifahrer wollte stadteinwärts vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Der 47-Jährige übersah dabei einen Mini Cooper und stieß mit diesem zusammen. Beide Fahrzeuge wurden hierbei leicht beschädigt. Die 61-jährige Fahrerin des Minis klagte über Schmerzen, lehnte eine Behandlung vor Ort aber ab.

In der Logenstraße ereignete sich gegen 15 Uhr ein Unfall, bei dem ein Rollerfahrer und dessen Sozia stürzten. Wegen einer roten Ampel staute sich dort der Verkehr. Ein 24-Jähriger erkannte die stehenden Fahrzeuge zu spät und leitete eine Vollbremsung ein. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und kam zu Fall. Seine 35-jährige Mitfahrerin verletzte sich bei dem Sturz leicht. Er blieb unverletzt.

In beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen. |kfa

