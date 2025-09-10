PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfälle mit Verletzten

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstag kam es im Stadtgebiet zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen Personen verletzt wurden.

Gegen 10:45 Uhr krachte es in der Merkurstraße zwischen einem Lkw und einem Pkw. Der Brummifahrer wollte stadteinwärts vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Der 47-Jährige übersah dabei einen Mini Cooper und stieß mit diesem zusammen. Beide Fahrzeuge wurden hierbei leicht beschädigt. Die 61-jährige Fahrerin des Minis klagte über Schmerzen, lehnte eine Behandlung vor Ort aber ab.

In der Logenstraße ereignete sich gegen 15 Uhr ein Unfall, bei dem ein Rollerfahrer und dessen Sozia stürzten. Wegen einer roten Ampel staute sich dort der Verkehr. Ein 24-Jähriger erkannte die stehenden Fahrzeuge zu spät und leitete eine Vollbremsung ein. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und kam zu Fall. Seine 35-jährige Mitfahrerin verletzte sich bei dem Sturz leicht. Er blieb unverletzt.

In beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 13:34

    POL-PDKL: Lautstark durch die Nacht

    Kaiserslautern (ots) - Eine Frau fiel am frühen Mittwochmorgen am Adolf-Kolping-Platz auf. Wie Anwohner der Polizei mitteilten, schrie die Unruhestifterin gegen 4:30 Uhr lautstark herum und warf einen Mülleimer um. Einsatzkräfte trafen die 31-Jährige an und ermahnten sie zur Ruhe. Einem erteilten Platzverweis kam die Frau nach. Ob durch die umgeworfene Mülltonne ein Pkw beschädigt wurde, ist Gegenstand der ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 13:33

    POL-PDKL: Einbrecher gehen leer aus

    Kaiserslautern (ots) - Unbekannte haben sich in der Hohenzollernstraße am späten Dienstagabend Zutritt zu einem Wohnhaus verschafft. Gegen 23 Uhr stiegen die Langfinger in das Haus ein und suchten nach wertvollen Gegenständen. Nach derzeitigen Erkenntnissen verließen die Täter aber unverrichteter Dinge die Wohnung, ohne etwas mitzunehmen. Sachschaden entstand trotzdem. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 13:20

    POL-PDKL: Vermisster Senior wieder da

    Kaiserslautern (ots) - Die Polizei hatte öffentlich nach einem 68-Jährigen gesucht, der seit Samstag aus einem Seniorenheim in der Alex-Müller-Straße, vermisst wurde (wir berichteten). Nach Hinweisen aus der Bevölkerung konnte die Polizei den Mann am Dienstagvormittag in Enkenbach antreffen. Da der Senior stark unterkühlt war, wurde ein Rettungswagen hinzugerufen, der den 68-Jährigen in ein Krankenhaus brachte. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren