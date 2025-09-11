Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Die Beleuchtung muss funktionieren!

Kaiserslautern (ots)

Man merkt es schon deutlich: Morgens wird es bereits später hell - und abends früher dunkel. Um so wichtiger, dass Fahrzeuge im Straßenverkehr gut sichtbar sind - das heißt: Die Beleuchtung muss funktionieren!

Für die Kaiserslauterer Polizei Grund genug, am Mittwoch schon mal eine Verkehrskontrolle mit dem Schwerpunkt auf der Fahrzeugbeleuchtung durchzuführen. Über den Vormittag verteilt wurden sowohl stationäre als auch mobile Kontrollen gestartet. Dabei stellten die Einsatzkräfte 14 Fahrzeuge fest, bei denen eben nicht alle Lichter intakt waren. Die jeweiligen Fahrzeughalter oder -Nutzer wurden mit entsprechenden Mängelberichten nach Hause geschickt und aufgefordert, die Mängel schnellstmöglich zu beheben.

Außerdem stellten die Polizisten während ihrer Kontrollen auch mehrere "Gurtmuffel" sowie "Rotlicht-Sünder" fest. Dafür gab's jeweils kostenpflichtige Verwarnungen sowie - insbesondere für das Ignorieren des Rotlichts an der Ampel - teilweise empfindliche Bußgelder und sogar Punkte in der "Verkehrssünderdatei".

Darüber hinaus wurde ein Pkw gestoppt, der wegen der dunklen Folierung seiner Scheibe aufgefallen war. Weil die Verdunklung nicht zulässig ist, muss der Fahrer den ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand des Fahrzeugs wieder herstellen, um den Wagen weiterhin auf den Straßen nutzen zu dürfen.

Bei den Fahrzeugen, die von den Beamten angehalten werden mussten, wurde auch noch mal die Bordausstattung geprüft. Hier kamen etliche Mängel ans Licht, weil beispielsweise das Warndreieck, der Verbandskasten oder die obligatorische Warnweste fehlten. Auch hierfür gab es entsprechende Mängelberichte und die Aufforderung, die fehlenden Elemente zu besorgen. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell