Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Autotür zu, Baby an Bord...

  • Bild-Infos
  • Download

Kaiserslautern (ots)

Eine Windböe hat am Donnerstagvormittag in Kaiserslautern eine Frau aus dem Landkreis und ihren erst wenige Wochen alten Enkel in eine missliche Lage gebracht.

Die 54-Jährige verständigte kurz vor 12 Uhr die Polizei, weil ihr Enkel im Auto saß, die Türen verschlossen waren und der Schlüssel im Zündschloss steckte. Was war passiert? - Wie die Frau berichtete, hatte sie in der Straße "Am Abendsberg" nur kurz angehalten und war ausgestiegen, weil sie einen Brief einwerfen wollte. Als sie sich bereits außerhalb des Fahrzeugs befand, kam ein Windstoß und "pustete" die Autotür zu. Sie ließ sich von außen nicht mehr öffnen, und der Schlüssel befand sich im Wageninneren.

Die Feuerwehr wurde hinzugerufen und auch vorsorglich der Rettungsdienst verständigt. Den Feuerwehrkräften gelang es aber nach kurzer Zeit, die Fahrzeugtür zu öffnen und das Baby zu "befreien", beziehungsweise dafür zu sorgen, dass die Oma wieder Zugang zum Wagen, ihrem Schlüssel und dem Enkelkind hatte. Dem Kleinen ging es gut. Eine medizinische Versorgung war nicht notwendig. Ende gut - alles gut. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

