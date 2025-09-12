PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vorfahrt genommen - E-Bike-Fahrerin stürzt

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein E-Bike und ein Pkw sind am Donnerstagnachmittag in der Hauptstraße zusammengestoßen. Die Fahrradfahrerin wurde bei dem Unfall verletzt.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen war die 65-Jährige gegen 14.20 Uhr mit ihrem E-Bike in der Hauptstraße unterwegs, als die 31-jährige Autofahrerin aus der Birkenstraße kam und ihr die Vorfahrt nahm. Die Fahrradfahrerin stürzte durch die Kollision und erlitt eine stark blutende Kopfwunde. Sie wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes von Ersthelfern, die an der Unfallstelle eintrafen, versorgt und anschließend für die weitere medizinische Versorgung ins nächste Krankenhaus gebracht. Am E-Bike sowie am Pkw entstanden leichte Sachschäden. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

