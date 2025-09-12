Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: In Kellerabteil eingebrochen
Kaiserslautern (ots)
Wegen eines Einbruchs in ein Kellerabteil ermittelt die Polizei in der Mannheimer Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich zwischen Donnerstag, 4. September, 13 Uhr, und Donnerstag, 11. September, 8 Uhr, Unbekannte Zutritt zu dem Abteil in einem Mehrfamilienhaus. Laut Angaben der 22-jährigen Besitzerin nahmen die Täter verschiedene Elektrowerkzeuge, einen Werkzeugkoffer sowie eine Handtasche der Marke "Adidas" mit. Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 zu melden. |kfa
Kontaktdaten für Presseanfragen:
Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz
Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell