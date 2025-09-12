POL-PDKL: In Kellerabteil eingebrochen

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Alkohol war bei einem Unfall am Mittwochnachmittag auf der L387 bei Otterberg im Spiel. Ein Autofahrer, der auf dem Weg in Richtung Höringen war, kam kurz nach halb sechs mit seinem Dacia Dokker in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Fahrzeug blieb auf der Beifahrerseite liegen. Der Fahrer konnte sich nicht mehr allein aus dem Wagen befreien, ...

