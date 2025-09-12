PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: In Kellerabteil eingebrochen

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Einbruchs in ein Kellerabteil ermittelt die Polizei in der Mannheimer Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich zwischen Donnerstag, 4. September, 13 Uhr, und Donnerstag, 11. September, 8 Uhr, Unbekannte Zutritt zu dem Abteil in einem Mehrfamilienhaus. Laut Angaben der 22-jährigen Besitzerin nahmen die Täter verschiedene Elektrowerkzeuge, einen Werkzeugkoffer sowie eine Handtasche der Marke "Adidas" mit. Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 zu melden. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

