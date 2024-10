Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Gefährliche Gegenstände im Handgepäck hätte fast den Abflug verhindert

Bremen (ots)

Flughafen Bremen, 09.10.2024 / 14:00 bis 20:00 Uhr

Bundespolizisten mussten am Dienstag gleich zweimal gefährliche Gegenstände sicherstellen.

Bei der Kontrolle des Handgepäcks am Bremer Flughafen wurde am gestrigen Tag gleich zweimal gefährliche Gegenstände entdeckt. Um Gefahren für den Luftverkehr oder andere Reisende auszuschließen, wurden die jeweiligen Handgepäckstücke in der Luftsicherheitskontrollstelle gestoppt und die Bundespolizei hinzugezogen.

Im ersten Fall hatte ein 28-jähriger Deutscher ein Einhandmesser in seinem Handgepäck und im zweiten Fall führte ein 59-jähriger Deutscher einen Teleskopschlagstock in seinem Handgepäck mit sich.

Die Bundespolizisten erklärten den Männern, dass sie mit den jeweils aufgefunden Gegenständen unter anderem gegen die Bestimmungen des Waffengesetzes verstoßen und diese Gegenstände auch nicht an Bord von Luftfahrzeugen geführt werden dürfen.

Nach der Sicherstellung der gefährlichen Gegenstände wurde beiden Männern eine Quittung der Sicherstellung übergeben und die entsprechenden Anzeigen gefertigt. Im Anschluss daran wurden beide Männer aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen und konnten noch Ihre Flüge erreichen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell