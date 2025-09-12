Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Pech für Ladendieb

Kaiserslautern (ots)

Pech für einen Ladendieb am Donnerstagmittag in der Innenstadt: Er wurde von Polizeibeamten, die gerade eine Verkehrskontrolle durchführten, geschnappt.

Die Polizisten nahmen in der Mittagszeit das Durchfahrtverbot im Bereich der "Mall" am Fackelrondell ins Visier und hielten ein Auge darauf, ob sich auch alle motorisierten Verkehrsteilnehmer daran halten. Kurz vor 13 Uhr wurden die Beamten vom Ladendetektiv eines Drogeriemarktes aus der Kerststraße angesprochen. Er verfolgte gerade einen jungen Mann, der im Geschäft ein Parfüm gestohlen hatte und nun versuchte zu flüchten.

Die Einsatzkräfte hefteten sich an die Fersen des Tatverdächtigen und konnten ihn in der Kanalstraße stellen. Mit dem Diebstahl-Vorwurf konfrontiert, räumte der 27-Jährige schließlich die Tat ein und händigte das gestohlene Duftwasser wieder aus. Anschließend wurde der Mann zur nächsten Dienststelle gebracht, wo er erkennungsdienstlich behandelt und die Anzeige aufgenommen wurde. Der 27-Jährige muss mit einem Strafverfahren rechnen.

Was die Verkehrskontrolle am Fackelrondell betrifft: Hier wurde im Kontrollzeitraum lediglich ein Verstoß gegen das Durchfahrtverbot festgestellt. Parallel zur Kontrolle führten die Polizeibeamten allerdings mehrere Gespräche und beantworteten die Fragen interessierter Passanten. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell