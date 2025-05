Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: Feuerwehr verhindert Brandausbreitung auf Wohnhaus - keine Verletzten

Am heutigen Nachmittag wurde die Feuerwehr Bocholt um 15:50 Uhr über den Notruf zu einem Brandereignis an der Moddenburgstraße alarmiert. Das Feuer war in einem als Lager genutzten Anbau eines Wohnhauses ausgebrochen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten bereits alle Bewohner das Gebäude selbstständig und unverletzt verlassen. Der betroffene Anbau war zu diesem Zeitpunkt stark verraucht. Umgehend leitete die Feuerwehr Löschmaßnahmen ein. Mehrere Trupps unter schwerem Atemschutz konnten den Brand zügig unter Kontrolle bringen und erfolgreich verhindern, dass die Flammen auf das angrenzende Wohnhaus übergriffen. Die Dachfläche des Anbaus wurde während der Löschmaßnahmen mit der Drehleiter kontrolliert. Auch das Wohnhaus wurde durch Einsatzkräfte begangen und gesichert. Der gesamte Bereich wurde belüftet sowie das Brandgut aus dem Gebäude entfernt, um es im Freien restlos abzulöschen. Insgesamt waren ca. 60 haupt- und ehrenamtliche Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz.

