Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallfluchten auf Parkplätzen

Kaiserslautern (ots)

Mehrere Unfallfluchten sind der Polizeiinspektion 2 am Donnerstag gemeldet worden. Bei einigen handelte es sich um sogenannte Parkplatz-Rempler. In allen Fällen hinterließen die Verursacher Sachschäden, ohne sich darum zu kümmern.

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein unbekannter Autofahrer am Donnerstagvormittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Merkurstraße einen schwarzen BMW beschädigt. Der Verantwortliche machte sich aus dem Staub, ohne den Unfall zu melden. Zurück blieb ein Schaden auf der Fahrerseite des BMW in Höhe von rund 1.000 Euro.

Als die betroffene Fahrzeughalterin gegen 10 Uhr zu ihrem Wagen zurückkam, stellte sie den frischen Unfallschaden fest. Vom Verursacher war weit und breit nichts mehr zu sehen. Gesucht werden deshalb Zeugen, die den "Rempler" möglicherweise beobachtet haben, oder denen ein Rangiermanöver aufgefallen ist und die Hinweise auf das beteiligte Fahrzeug geben können. Informationen nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegen.

Eine weitere Parkplatz-Unfallflucht wurde am Donnerstag aus der Von-Miller-Straße gemeldet. Auf einem Firmenparkplatz wurde ein Peugeot 308 an der Frontstoßstange sowie am rechten Seitenspiegel beschädigt. Den Spuren zufolge dürfte ein anderer Autofahrer beim rückwärts Ausparken gegen den Pkw gestoßen sein. Die Unfallzeit liegt zwischen 7.15 und 15.50 Uhr. Der Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Vom Verursacher fehlt bislang jede Spur.

Bereits am Mittwoch ereignete sich in der Richard-Wagner-Straße ein solcher "Park-Unfall". Hier wurde in der Zeit zwischen 11.30 und 12.45 Uhr ein Opel Grandland, der in Höhe des Hauses Nummer 32 stand, von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Zurück blieb ein Schaden am Kotflügel auf der Beifahrerseite sowie an der Beifahrertür des Opel. Geschätzte Schadenshöhe: etwa 1.000 Euro.

Und vermutlich in der Moltkestraße wurde bereits zu Wochenbeginn, zwischen Montagnachmittag, 16.30 Uhr, und Dienstagnachmittag, 17 Uhr, ein geparkter Pkw gerammt. Nach Angaben des Fahrzeughalters stand der Wagen über Nacht in Höhe des Hauses Nummer 7. Beschädigt wurde die Heckstoßstange; die Schadenshöhe liegt bei rund 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt und bittet unter der oben angegebenen Durchwahlnummer um Hinweise auf mögliche Verursacher. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell