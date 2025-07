Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Lagemeldung der Polizeistation Braunlage für den Zeitraum vom 11.07.2025 bis zum 13.07.2025

Goslar (ots)

1. Sachbeschädigung an Pkw

Braunlage. In der Zeit vom 11.07.2025, 18:00 Uhr bis zum 12.07.2025, 09:00 Uhr wurde an einem Pkw Mini Cooper, der in Braunlage in der Robert-Roloff-Straße abgestellt war, durch Unbekannte ein Reifen zerstochen. Hierdurch entstand ein Sachschaden von ca. 150 Euro.

2. Sachbeschädigung durch Graffiti

Braunlage. In der Zeit vom 12.07.2025, 22:00 Uhr bis zum 13.07.2025, 08:05 Uhr wurde an der Talstation der Wurmbergseilbahn in Braunlage, dort an einem Stromhäuschen, durch Unbekannte ein großformatiges Graffiti vom Fußballverein Union Berlin aufgesprüht. Hierdurch entstand ein Sachschaden von ca. 500,- Euro.

Wer hierzu Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05520/93260 in Verbindung zu setzen.

i. A. Pauls, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell