Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der PI Goslar vom 12.07.2025

Goslar (ots)

-Einbruch in Garagenkomplex mit entwendeten E-Bikes-

Am 11. Juli 2024 wurde in den frühen Morgenstunden in einen Garagenkomplex in der Bismarckstraße in Goslar eingebrochen. Die Täter entwendeten aus den Räumlichkeiten zwei hochwertige E-Bikes. Aufgrund des hohen Wiedererkennungswertes der Fahrräder konnten diese zunächst in der Feldmark bei Harlingerode festgestellt werden. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung wurden die Täter mit den gestohlenen E-Bikes im Bereich Bad Harzburg entdeckt. Polizeikräfte konnten die Täter schließlich vor Ort feststellen und vorläufig festnehmen. Nach Abschluss der Spurensicherung werden die hochwertigen E-Bikes dem rechtmäßigen und glücklichen Eigentümer wieder übergeben.

-Gefährliche Körperverletzung durch eine Personengruppe-

Die bislang unbekannten Beschuldigten schlagen am 12. Juli 2025 gegen 04:30 Uhr in der Marstallstraße gemeinschaftlich auf das Opfer ein, wobei das Opfer diverse Verletzungen im Kopfbereich erleidet. Zusätzlich kommt es zu einem Wurf mit einer Glasflasche in Richtung eines Zeugen. Beide Personen werden mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus Goslar gebracht. Die Beschuldigten sind bislang flüchtig.

-Landfriedensbruch durch mehrere Personen mit diversen körperlichen Auseinandersetzungen in der Goslarer Innenstadt-

Am 12.07.2025 um 06:10 Uhr erfolgten Meldungen zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten im Bereich des Marktkirchhofs in Goslar. Bereits in der Markstraße, Marstallstraße und am Marktkirchhof konnten die Einsatzkräfte mehrere Gruppen von Personen feststellen, die zuvor in körperliche Auseinandersetzungen verwickelt waren. Das aggressive und provokante Verhalten gegenüber den Polizeibeamten führte dazu, dass mehreren Personen Platzverweise erteilt wurden. Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

-Diebstahl eines E-Scooter-

Am 11. Juli 2025 wurde in Goslar ein E-Scooter aus der Münzstraße gestohlen. Die Geschädigte konnte den Diebstahl dank der eingebauten Ortungstechnik ihres Fahrzeugs am frühen Samstagmorgen schnell feststellen und den Scooter selbst orten. Die Polizei wurde umgehend eingeschaltet und wurde anhand der Ortungsdaten direkt zu dem 40-jährigen, männlichen Täter und dem gestohlenen E-Scooter geführt. Gegen den Täter wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf die Wirksamkeit moderner Ortungssysteme hin, die bei der Aufklärung von Diebstählen eine wichtige Rolle spielen können.

-Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW-

Am 12. Juli 2025 gegen 11:40 Uhr kam es in der Wallstraße in Goslar zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine junge Fahrzeugführerin touchierte beim Einparken einen ordnungsgemäß geparkten PKW. Durch den Aufprall wurde dieser auf einen weiteren geparkten Wagen geschoben. Es entstand leichter Sachschaden an allen beteiligten Fahrzeugen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Zeugen die sachdienliche Hinweise machen können werden gebeten sich bei der Polizei in Goslar (05321-339-0) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell