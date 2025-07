Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 12.07.2025

Goslar (ots)

Ladendieb ohne Diebesgut geflüchtet

Am 11.07.2025 entwendet eine männliche Person gegen 16:00 Uhr aus den offenen Auslagen eines örtlichen Discounters diverse Waren im Gesamtwert von gut 200 Euro und passiert den Kassenbereich ohne die Waren zu bezahlen. Von einer Kassiererin darauf angesprochen lässt der Mann das Diebesgut von Ort zurück und flüchtet zu Fuß in unbekannte Richtung. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Anzeige nach dem Tierschutzgesetz - "Schwein gehabt" Am 11.07.2025 finden Spaziergänger gegen 22:15 Uhr unweit eines Ortsteils von Seesen in der dortigen Feldmark insgesamt 5 Meerschweinchen. Die Tiere wurden vor Ort ganz offensichtlich ausgesetzt. Die Finder nahmen die Tiere vorübergehend bei sich auf. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Mit unversichertem E-Scooter gefahren

Am 11.07.2025 wird die Streife gegen 16:20 Uhr auf einen 28-jährigen Mann aufmerksam, der die Bahnhofstraße in Seesen mit einem E-Scooter befährt. Im Rahmen einer Kontrolle kann festgestellt werden, dass für das Elektrokleinstfahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und er wird sich wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten müssen.

Illegale Müllentsorgung

Ist es auch dann, wenn Gartenabfälle außerhalb der dafür vorgesehenen Sammel- und Entsorgungsstellen abgelagert werden. Am 09.07.2025 nachmittags entsorgte eine 52-jährige Frau ihren Rasenschnitt in der angrenzenden Feldmark. Dies wurde von einem Zeugen beobachtet, der es der Polizei meldete. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde gegen die Frau eingeleitet.

Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Kindes Am 11.07.2025 gegen 18:10 Uhr befährt ein 45-jähriger Mann mit seinem PKW die Jacobsonstraße in Seesen. Er bemerkt einen 13-jährigen Jungen zu spät, als dieser zwischen am Fahrbahnrand geparkten PKW vom Rad-/Fußweg auf die Straße fahren will. Es kommt zum Zusammenstoß wodurch der Junge leicht verletzt und nach Erste Hilfemaßnahmen vor Ort einem Krankenhaus zugeführt wird. Eine Unfallanzeige gegen den 45-Jährigen wurde eingeleitet. Es entsteht zudem Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 1500 Euro.

Untere Wasserbehörde mit im Boot

Am Freitagabend werden Anwohner auf mehrere verendete Fische aufmerksam, die leblos an der Wasseroberfläche des Max und Moritz Teiches hinter dem Amtsgericht in Seesen treiben. Die untere Wasserbehörde wurde informiert und ordnete u.a. die Entnahme einer Gewässerprobe an. Der Grund des Fischsterbens ist derzeit noch unbekannt, da ein Untersuchungsergebnis bislang noch aussteht.

i.A. Renner, PHK'in

