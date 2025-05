POL-MA: Heidelberg/BAB5: Zwei Verletzte bei Kollision zwischen Transportern

Mannheim (ots) - Am Donnerstag gegen 14:50 Uhr fiel einer 21-jährigen Studentin auf, dass sie beim Besuch der Toilette in der Universitätsbibliothek von einem Mobiltelefon gefilmt wurde, welches ein 25-jähriger Mann unterhalb der Kabinenwand hielt. Der Tatverdächtige hatte sich während der Tat in der mittleren ...

