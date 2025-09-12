Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Randalierende Jugendliche - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Wegen randalierender Jugendlicher sind Polizeibeamte am Donnerstagabend in die Merkurstraße gerufen worden. Mitarbeiter eines Fachgeschäftes verständigten gegen 18.30 Uhr die Streife, weil sich mehrere männliche Jugendliche im Geschäft aufhielten, die sich daneben benahmen und auch eine Lampe zerstörten.

Zeugenhinweisen zufolge waren die Jungen zuvor bereits in einem benachbarten Markt aufgefallen und dort vor die Tür gesetzt worden. Die Angaben konnten in Gesprächen vor Ort bestätigt werden, und Einsatzkräfte machten drei Tatverdächtige ausfindig, auf die auch die Beschreibung passte. Das Trio im Alter von 13 bis 15 Jahren gab zu, sich in den Geschäften aufgehalten zu haben. Allerdings seien sie im zweiten Markt von zwei weiteren Jugendlichen begleitet worden, die für die Sachbeschädigung verantwortlich seien. Die Namen dieser beiden Jungen konnten sie angeblich nicht nennen.

Die Polizei bittet deshalb um Hinweise: Wem sind die randalierenden Jugendlichen am frühen Donnerstagabend in der Merkurstraße aufgefallen? Wer kann Angaben zu ihrer Identität machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell