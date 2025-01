Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Reinbeker Kriminalpolizei ermittelt nach Diebstählen von Fahrzeugteilen

Ratzeburg (ots)

08.01.2025 | Kreis Stormarn | 06.-07.01.2025 - Glinde

In der Zeit von Montag (06.01.2025), 20.00 Uhr, bis Dienstag (07.01.2025), 08.45 Uhr, kam es in Glinde zu fünf Diebstählen sowie zu zwei Einbrüchen in Kraftfahrzeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden an fünf geparkten Pkw die Außenspiegelgläser demontiert und entwendet. Die betroffenen Fahrzeuge standen in den Straßen Auf dem Brink, Groothegen und Am Sportplatz. Tatbetroffen waren Fahrzeuge aller Markenhersteller.

Zudem drangen Unbekannte gewaltsam in zwei Pkw des Herstellers Mercedes ein und bauten die kompletten Lenkräder aus.

Der Wert des entstandenen Schadens steht noch nicht fest.

Die Reinbeker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Telefonnummer 040/7277ß7-0 um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeuge während der Tatnacht.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell