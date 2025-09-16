PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ladendieb erwischt

Werdohl (ots)

Ein 45-jähriger Plettenberger wurde am Montagabend gegen 20.45 Uhr beim Diebstahl in einem Geschäft an der Inselstraße erwischt. Bei seiner Durchsuchung kamen weiteres Diebesgut, ein Messer sowie Drogen zum Vorschein. Die Polizei ermittelt wegen eines Ladendiebstahls als Diebstahl mit Waffen. Der Laden verhängte ein Hausverbot. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 07:41

    POL-MK: Einbrüche in Firmen

    Balve (ots) - Unbekannte haben sich am Wochenende Zugang zu einer Firma an der Straße Altes Feld verschafft und Werkzeuge und Maschinen gestohlen. An einer anderen Firma Im Braukhaussiepen wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen. Die Täter scheiterten dort jedoch an einer zusätzlichen Sicherung, so dass sie nicht in das Gebäude gelangten. Hinweise bitte an die Polizei in Menden, Telefon 02373/9099-0. (cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 07:39

    POL-MK: Einbruch in Wohnhaus

    Meinerzhagen (ots) - Durch das Einwerfen einer Fensterscheibe konnten Unbekannte zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag in ein Einfamilienhaus Zum Rothenstein eindringen. Das Haus wurde durchsucht. Zur möglichen Beute konnten bei der Anzeigenaufnahme durch die Polizei keine Angaben gemacht werden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. (cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 07:37

    POL-MK: Kellereinbrüche - Rollstuhl gestohlen - Diebstahl aus Pkw

    Lüdenscheid (ots) - Zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag sind Unbekannte in Kellerabteile eines Mehrfamlienhauses an der Worthstraße eingedrungen. Aus einem Abteil wurden diverse Elektronikteile gestohlen. An anderen Abteilen entstand mindestens Sachschaden. Nicht in allen Fällen war es möglich zu klären, ob Dinge weggekommen sind. Ein 62-jähriger Mann hat ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren