Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Ladendieb erwischt
Werdohl (ots)
Ein 45-jähriger Plettenberger wurde am Montagabend gegen 20.45 Uhr beim Diebstahl in einem Geschäft an der Inselstraße erwischt. Bei seiner Durchsuchung kamen weiteres Diebesgut, ein Messer sowie Drogen zum Vorschein. Die Polizei ermittelt wegen eines Ladendiebstahls als Diebstahl mit Waffen. Der Laden verhängte ein Hausverbot. (cris)
