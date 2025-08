Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Falsche Handwerker bestehlen Seniorin/Verhaltenstipps der Polizei

Bensheim (ots)

Unter dem Vorwand die Wasserleitungen in der Wohnung kontrollieren zu müssen, verschafften sich zwei Kriminelle am Dienstagmorgen (05.08.), gegen 8.45 Uhr, Zugang in die Räumlichkeiten einer Seniorin in einem Mehrfamilienhaus "Am Ziegelfalltor". Während einer der Unbekannten die Frau anschließend im Bad ablenkte, entwendete sein Begleiter anschließend mehrere Schmuckstücke aus der Wohnung. Die falschen Handwerker waren beide etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß. Einer der Männer war dick, der andere schlank. Beide hatten dunkelbraune Haare. Einer von ihnen trug eine dunkelblaue Hose. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Vor dem Hintergrund des aktuellen Geschehens warnt die Polizei vor falschen Handwerkern und rät: Lassen sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben. Bitten Sie gegebenenfalls darum, vor der Wohnungstür zu warten, bis Sie sich mit einer Vertrauensperson, zum Beispiel einem Nachbarn oder Angehörigen, beraten haben. Scheuen Sie sich nicht, die Polizei zu alarmieren. Die Beamten können schnell erkennen, ob es sich um Kriminelle handelt.

