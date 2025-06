Singen (ots) - Ein Mann hat am Montagnachmittag das Hausverbot in einem Einkaufsmarkt in der Georg-Fischer-Straße missachtet, Widerstand geleistet und dabei eine Polizistin verletzt. Gegen 15.30 Uhr teilte ein Mitarbeiter des "Kaufland" einen Kunden mit, der bereits in der Vergangenheit negativ auffiel und deshalb ...

mehr