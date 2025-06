Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) 31-Jähriger missachtet Hausverbot, leistet Widerstand und verletzt dabei Polizistin (23.06.2025)

Singen (ots)

Ein Mann hat am Montagnachmittag das Hausverbot in einem Einkaufsmarkt in der Georg-Fischer-Straße missachtet, Widerstand geleistet und dabei eine Polizistin verletzt. Gegen 15.30 Uhr teilte ein Mitarbeiter des "Kaufland" einen Kunden mit, der bereits in der Vergangenheit negativ auffiel und deshalb ein Hausverbot habe. Vor Ort zeigte sich der 31-Jährige unkooperativ und verweigerte auch nach Aufforderung durch die Beamten das Verlassen der Örtlichkeit. In der Folge nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam, wobei er Widerstand leistete und dabei eine Beamtin verletzte. Auf richterliche Anordnung musste er aufgrund seines Verhaltens bis in den Abend in einer Zelle des Polizeireviers verbleiben.

Neben einer Anzeige wegen des Hausfriedensbruchs muss sich der 31-Jährige auch wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell