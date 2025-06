Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Einbruch und versuchter Einbruch in Gaststätte und Schuhgeschäft in der Seestraße - Polizei sucht Zeugen (21./23.06.2025)

Radolfzell (ots)

Im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Montagmorgen sind unbekannte Täter in der Seestraße in eine Gaststätte eingebrochen, an der Eingangstür eines weiteren Geschäfts jedoch gescheitert.

Zwischen Sonntagabend, 21 Uhr, und Montagmorgen, 08.30 Uhr, verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zum Schankraum des Lokals "Alter Simpel". Dort hebelten sie zwei Geldspielautomaten und nahmen die darin befindlichen Geldkassetten mit. Die Höhe des dabei erbeuteten Diebesguts ist noch nicht bekannt.

Vermutlich im gleichen Zeitraum - oder bereits in der Nacht zuvor - versuchten mutmaßlich dieselben Täter in die Räume des nebenan gelegenen Schuhgeschäfts "Schuhhaus Hafner" einzudringen, was ihnen nicht gelang.

Zeugen, die im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen Verdächtiges im Bereich des Schuhhauses und der Gaststätte beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise auf die Identität der Einbrecher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell