POL-PPRP: Exhibitionist - Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagnachmittag (15.10.2024, gegen 16 Uhr) fuhr ein 62-jähriger Autofahrer beim Einparken in der Ludwigstraße über den Fuß einer hinter dem Auto stehenden Fußgängerin. Diese wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Ghislaine Wymar Telefon: 0621-963-1500 E-Mail: ...

