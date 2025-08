Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Aufkleber mit ausländerfeindlichen Parolen/Strafanzeige gegen drei Verdächtige

Bürstadt (ots)

Ein Zeuge bemerkte am Montagabend (04.08.), gegen 22.30 Uhr, im Bereich "Die Riedwiese" und in der Rathausstraße, mehrere an Bushaltestellen, Laternen und Mülltonnen angebrachte Aufkleber mit ausländerfeindlichen Parolen. Weil ihm im dortigen Bereich zudem drei Männer auffielen, verständigte er die Polizei. Die Beamten konnten anschließend im Rahmen der Fahndung drei Tatverdächtige im Alter zwischen 43 und 56 Jahren vorläufig festnehmen und unter anderem über 300 Aufkleber der gleichen Machart bei ihnen sicherstellen. Das Trio wurde vorläufig festgenommen. Die drei Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt und werden sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Volksverhetzung zu verantworten haben. Die Aufkleber wurden, soweit möglich, umgehend von der Polizei entfernt. Die Entfernung der noch übrigen Aufklebern erfolgt zeitnah.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell