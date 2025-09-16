PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Firmen

Balve (ots)

Unbekannte haben sich am Wochenende Zugang zu einer Firma an der Straße Altes Feld verschafft und Werkzeuge und Maschinen gestohlen. An einer anderen Firma Im Braukhaussiepen wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen. Die Täter scheiterten dort jedoch an einer zusätzlichen Sicherung, so dass sie nicht in das Gebäude gelangten. Hinweise bitte an die Polizei in Menden, Telefon 02373/9099-0. (cris)

