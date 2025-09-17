Altena (ots) - Am Montagabend hat ein Unbekannter an der Herrmann-Voß-Straße auf ein Fahrzeug geschossen. Eine Frau fuhr gegen 17.45 Uhr in Richtung Selve-Kreisel, als sie zwei laute Knallgeräusche hörte. Da sie es eilig hatte, ging sie der Ursache erst später nach und entdeckte Schäden an einem Rückscheinwerfer. Die Polizei stellte ein Luftgewehr-Geschoss ...

