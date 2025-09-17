PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Herscheid (ots)

Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2025 im südlichen Kreisgebiet MK

1. Messstelle

Ort Herscheid-Weiße Ahe, L561 Zeit 16.09.2025, 11:47 Uhr bis 16:30 Uhr Art der Messung: Radar 0 ESO 1 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 2115 Verwarngeldbereich 89 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 14 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 98 km/h 70 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde MK Bemerkungen

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

  • 16.09.2025 – 13:36

    POL-MK: Polizei kontrolliert Raser - Verstöße in Tempo-30-Zonen

    Märkischer Kreis (ots) - Am Dienstag führte die Polizei im Kreisgebiet mehrere Geschwindigkeitskontrollen durch. Die Messstellen lagen in Halver, Schalksmühle, Iserlohn, Altena und Hemer. Während an einigen Orten kaum Beanstandungen zu verzeichnen waren, gab es besonders in Tempo-30-Zonen auffällige Überschreitungen. In Halver (Frankfurter Straße) wurden in gut anderthalb Stunden 679 Fahrzeuge gemessen. Zwei ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 10:01

    POL-MK: Luftgewehr-Schüsse auf Pkw - Unter Drogen auf verbotenen Wegen

    Altena (ots) - Am Montagabend hat ein Unbekannter an der Herrmann-Voß-Straße auf ein Fahrzeug geschossen. Eine Frau fuhr gegen 17.45 Uhr in Richtung Selve-Kreisel, als sie zwei laute Knallgeräusche hörte. Da sie es eilig hatte, ging sie der Ursache erst später nach und entdeckte Schäden an einem Rückscheinwerfer. Die Polizei stellte ein Luftgewehr-Geschoss ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 09:45

    POL-MK: Zum Spaß mit Softair-Waffen aufeinander gezielt - E-Bike gestohlen

    Iserlohn (ots) - Mehrere Jugendliche haben am Montagabend gegen 19.45 Uhr vor einem Supermarkt am Theodor-Heuss-Ring mit Pistolen aufeinander gezielt und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Polizeibeamten traf vor dem Haupteingang drei Personen, auf welche die Beschreibung der Zeugen passte. Einer der Jugendlichen hob sofort die Hände hoch. In der einen Hand ...

    mehr
