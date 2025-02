Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Festnahme am Bahnhof Weiden - Bundespolizei Waidhaus schickt gesuchten Straftäter ins Gefängnis

Weiden (i.d.OPF) (ots)

Weiden - Beamte der Bundespolizeiinspektion Waidhaus haben am Donnerstagabend (6. Februar) einen gesuchten Straftäter festgenommen. Die Bundespolizisten lieferten ihn zur Verbüßung seiner einjährigen Freiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt Weiden ein.

Bei einer Routinekontrolle nahmen Beamte des Bundespolizeireviers am Bahnhof Weiden einen per Haftbefehl gesuchten Straftäter fest. Das Landgericht Weiden hatte den 46-jährigen Deutschen im März 2024 wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt, die der Gesuchte aber nie antrat. Da er sich dem Strafvollzug entzogen hatte, erließ die Staatsanwaltschaft Weiden Haftbefehl gegen den 46-Jährigen. Die Beamten nahmen ihn noch vor Ort fest und lieferten ihn zur Verbüßung seiner Haftstrafe in die Justizvollzugsanstalt Weiden ein.

